Деменко подвел итоги карьеры Квинси Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги выступлений нидерландского футболиста Квинси Промеса в московском клубе.

Накануне стало известно, что «Спартак» решил не продлевать контракт с игроком.

«Считаю, что Промес провел хорошую карьеру в «Спартаке». Он был лидером команды и забил много голов. Если бы не эта история в ОАЭ, то москвичи могли бы и заработать на нем. Но, видимо, в клубе посчитали, что нет вариантов продолжения сотрудничества с ним, и приняли такое решение», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

За «Спартак» Промес выступал с с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.