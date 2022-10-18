Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:52

Добровинский: «Смолов в Турции? Не слышал»

Добровинский ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг «Динамо»
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Юрист Александр Добровинский ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг «Динамо».

— В «Динамо» мог быть Марк Вильмотс?

— Я такого не говорил. Да, я был в контакте с неким бельгийским тренером, который был согласен приехать. Но по тем или иным причинам он не подошел.

— Насколько большой кредит доверия у Йокановича?

— У Йокановича еще есть какой-то кредит доверия. Он начал с чистого листа, без подготовки.

— Нет никаких кандидатур?

— Пока не слышал.

— Смолов в Турции?

— Тоже не слышал. Это, опять же, на уровне слухов все.

— Как относятся к трансферу Норманна?

— Хороший игрок, получил две травмы бывает все. Когда восстановится, посмотрим на него.

Контракт 32-летнего Смолова с «Динамо» истекает в июне 2024 года.

ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев — о Нагорных: «Он понимает, какая проблема у «Локомотива» и способен ее решить»

Источник: ЭСК признала, что Карасев должен был удалить армейца Ермакова за фол на спартаковце Пруцеве
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости