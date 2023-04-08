Бывший арбитр ФИФА Хусаинов — о пенальти в ворота «Динамо»: «Это была прекрасная симуляция Зобнина»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» назначенный пенальти в ворота «Динамо» на 88-й минуте матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (3:3).
«Пенальти били, значит по притче он был. А если серьезно относиться к этому эпизоду, то это была прекрасная симуляция Зобнина. Пенальти не должны были ставить», — сказал Хусаинов «СЭ».
«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.
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|2
|11
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|17
|
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|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
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|
Локомотив – Зенит
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|10.04
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|
|
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Спартак
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|
|
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Зенит
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|
|
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|
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