Гафин: «Может, нам последовать примеру «Спартака», позвать судей, чтобы они научили правильно падать в штрафной»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги матча со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Смоловым довольны сегодня?

— Мы довольны, что после продолжительной травмы он вышел на поле. Этим мы довольны.

— А результатом матча?

— По игре результат справедливый. По поводу пенальти, надо еще раз посмотреть. Но то, что мы видели по телевизору с повтора, по-моему, не очень убедительно. Может, нам следует последовать примеру «Спартака», позвать судей, чтобы они научили правильно падать в штрафной, чтобы такие пенальти зарабатывать.

— В ЭСК будете подавать?

— Мы поинтересуемся. В прошлый раз, когда мы играли с «Зенитом», когда не назначили пенальти на Тюкавине по Клаудиньо, мы не подавали. Они сами отреагировали. Посмотрим. Может, они сами отреагируют, а, может, мы спросим. Думаю всем нам будет интересно узнать мотивировку по этому решению.

— Думаете такое судейство — это следствие встречи с судьями?

— Я такого не говорил. Но с учетом того, что команда встречается с судьями или судьи с командой. Наверно, имеет смысл обратить внимание на успешную практику. То, что видели судьи в повторе, то что видел судья ВАР — это никого не убедило. Убедило только судью в поле. Остальное узнаете из сообщений ЭСК.

— Не только со «Спартаком» встречаются судьи.

— Значит встреча со «Спартаком» лучше распиарена.

— Нет никакой нервозности в связи с тем, что может смениться тренер?

— Тренер работает, у него контракт. Больше мне добавить нечего.

— Я правильно понимаю, что есть интересы к Черчесову и Николичу — это грязные инсинуации?

— У некоторых людей есть, мы этого исключать не можем. Йоканович — главный тренер «Динамо». Все остальное надо спрашивать у тех, кто распространяет эту информацию.