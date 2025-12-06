«Спартак» — «Динамо»: Сергеев сравнял счет

Московское «Динамо» сравняло счет в матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака» — 1:1.

На 61-й минуте отличился Иван Сергеев, отправив мяч в ворота красно-белых с двух метров. Для 30-летнего нападающего это седьмой гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».