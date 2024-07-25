Бывший арбитр Чеботарев рассказал, как избил журналиста «Совспорта»
Знаменитый в прошлом арбитр Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку вспомнил подробности конфликта с корреспондентом Геннадием Ларчиковым. Судья описал свою встречу с автором «Советского спорта» после материала о нем.
— Помните покойного корреспондента Ларчикова из «Советского спорта»?
— Да. Которого я ударил?
— Вижу, помните. Ларчиков рассказывал историю — что-то написал про вас ругательное. Потом получает в РФС какую-то вазу, идет с ней под мышкой. Вдруг видит — вы. Разворачивается — и в обратную сторону. Вы догоняете и даете пинка. Ларчиков был очень огорчен: «Я ж не могу вазу бросить! А коридоры на Лужнецкой километровые. Так и бегали. Чеботарев догоняет — и пинка мне, пинка...»
— Все было не так.
— А как?
— Он ездил с Махачкалой как представитель команды. Я судил «Анжи» в Элисте. Не помню, как сыграли. Ларчиков написал статью — «Чеботарев нокаутировал «Анжи». Хотя мы были знакомы. Я еще сам был футболистом — Ларчиков приезжал к нам на базу, с главным тренером Владимиром Михайловым в дурачка играли. Они приятелями считались. Вдруг выдает такую несправедливую писанину!
— Разгневались?
— Как-то отложилось. Потом приезжаю в Нижнекамск на юбилей президента «Нефтехимика» Наиля Гизатуллина. Вдруг в бильярдную заходит этот!
— Так-так...
— Я ставлю кий, разворачиваюсь — и бью ему в пятак. Не сильно! Как пощечину дал!
— Зато обидно, догадываюсь.
— Заверещал: «Сейчас милицию вызову!» «Зови, — отвечаю. Кого хочешь зови!» Наверное, я неправ был. Но закипел от несправедливости. А про коридоры в РФС и то, как дал ему под задницу замшевым ботинком, я где-то читал. Но все было иначе. Рядом стояли человек десять, все видели.
— Не вызвал Геннадий Иванович милицию?
— Нет. Просто перепугался. Чувствовал же вину. Потом вечер продолжался, я Ларчикова уже не трогал.
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|Оренбург
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|Динамо Мх
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Кр. Советов – Ростов
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Локомотив
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Зенит
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