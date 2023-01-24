В РФС прокомментировали законодательную инициативу о возможном расширении рекламы пива

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев высказался о законодательной инициативе расширения показа рекламы пивной продукции.

«На наш взгляд, создание контролируемых льгот в отношении пивной продукции позволит увеличить доходы профессиональных клубов. Также это позволит снизить бюджетное финансирование. Стояла задача по частичной синхронизации льгот, которые имеют букмекеры с пивными производителями. Неполная синхронизация, мы понимаем, что это будет тяжелее. Главное ограничение — мы понимаем, что рекламирование пива будет допустимо только на тех соревнованиях, которые будут определены Правительством РФ. На наш взгляд, Правительство совместно с министерством спорта разберутся, какие соревнования могут использовать льготу.

Берутся примеры льгот, которые используются для рекламы букмекеров, и они распространяются на рекламу пива. В частности реклама пива в местах проведения соревнований, которые попадут в перечень, реклама производителей пива в интернете только на сайте лиг, федераций и клубов. На наш взгляд, в таких условиях негативный эффект будет резко снижен. А польза спорту будет велика. Сейчас же пивные спонсоры не заинтересованы в финансировании спортивных соревнований, трансляций и участников соревнований», — сказал Рогачев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.