Джикия рассказал, как относится к возросшей роли Заремы Салиховой в «Спартаке»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к женщинам, руководящим футбольными клубами. С лета 2020 года в «Спартаке» возросла роль подруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. В 2021-м она может войти в совет директоров красно-белых.

«Совершенно спокойно и нормально отношусь к женщинам, которые чем-либо руководят и что-либо делают. Есть такие женщины, которые в футболе разбираются лучше многих мужчин. Если она хороший специалист, доказывает свой профессионализм и показывает результат — почему нет?» — сказал футболист.

Джикия также отметил, что с Заремой он лично не знаком и даже ни разу не виделся.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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