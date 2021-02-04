Семак оценил прогресс Вендела в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» 4 февраля отметил прогресс бразильского полузащитника питерцев Вендела.

«Что могу сказать о Венделе? Адаптировался! Он привыкает к нашему футболу, к команде, начинает чувствовать себя комфортно. Ему нужно было время, чтобы понять партнеров и уровень футбола в чемпионате России. Надеюсь, он будет играть не только в хорошую погоду в Дубае, а и в РПЛ будет показывать хороший футбол. Тем более, качества для этого у него есть», — заявил Семак.

23-летний бразилец пришел в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спортинга». В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 6 матчей и отличился результативной передачей.