Быстров о нынешнем составе «Спартака»: «Человек 10 спокойно можно отпустить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нынешнем составе красно-белых.

«У «Спартака» и так сильный состав, как никогда. Просто нужно поставить игру и выбрать постоянную обойму. Даже не знаю, кто еще нужен команде сейчас. Может, только если центральный защитник. Думаю, он не помешает. «Спартаку», наоборот, надо определиться, с кем расстаться. Человек 10 спокойно можно отпустить. Но сейчас новый тренер может в ком-то увидеть потенциал», — сказал Быстров «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В начале января команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо, до этого работавший в кипрском «Пафосе».