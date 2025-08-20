Быстров: «Не вижу смысла, чтобы Станкович продолжал работу. А чемпионом «Спартак» сделал бы Спаллетти»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» назвал фамилию тренера, который сделает «Спартак» чемпионом.

— По-вашему, этот самый тренер, Станкович, должен продолжать работать или за весну и начало нового сезона наиграл на увольнение?

— До матча с «Зенитом» был уверен, что его нужно менять. Да и после него не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. У него отличный набор футболистов, было много времени, чтобы выстроить игру. Ты же выбираешь состав, ты ставишь того же Хлусевича, который с «Акроном» удаляется за две минуты! И в предыдущих матчах были удаления. Значит, ты не можешь влиять на команду в раздевалке, если твои игроки делают такие глупые, детские ошибки.

— В одном из интервью вы сказали, что классная кандидатура на замену Станковичу — Лучано Спаллетти, который, без сомнения, сделает «Спартак» чемпионом.

— Это тренер-чемпион, который умеет выигрывать, работать и с молодыми, и с иностранцами. Для нашего чемпионата это была бы «бомба»! Тем более — с учетом остроты противостояния «Зенита» со «Спартаком». Это тренер с большой буквы. А они берут одного за другим четырех ноунеймов, поднимают им зарплаты, переписывают контракты, платят неустойки и тратят намного больше, чем если бы подписали одного Спаллетти.

— По-вашему, реалистично, чтобы человек, который три года назад выиграл с «Наполи» скудетто, а еще недавно возглавлял сборную Италии, вернулся в наш футбол, лишенный еврокубков?

— Почему нет? Дайте ему денег — и он будет работать. А работать Лучано умеет. Что он доказывал и в России, и в Италии.

— После «Зенита» он в «Спартак», думаете, пойдет?

— Естественно. Он любит побеждать, у него сильный характер.

— Видите еще какие-то кандидатуры, помимо Спаллетти, которые могли бы сделать «Спартак» чемпионом?

— Нет. Для меня это единственный кандидат.

— Но последние девять из десяти чемпионатов России при обилии иностранных специалистов в топ-клубах выиграли российские тренеры — кроме Массимо Карреры. Семак — шесть, Леонид Слуцкий, Юрий Семин и Мурад Мусаев — по одному.

— А до этого иностранцы выигрывали. Просто клубы не приглашают сильных зарубежных тренеров. Когда были деньги и еврокубки, у нас работали прекрасные иностранцы — Хиддинк, Адвокат, Спаллетти. Просто сейчас таких в России нет, вот и все. Их не позовут.