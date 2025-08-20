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Быстров: «Не вижу смысла, чтобы Станкович продолжал работу. А чемпионом «Спартак» сделал бы Спаллетти»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лучано Спаллетти.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» назвал фамилию тренера, который сделает «Спартак» чемпионом.

— По-вашему, этот самый тренер, Станкович, должен продолжать работать или за весну и начало нового сезона наиграл на увольнение?

— До матча с «Зенитом» был уверен, что его нужно менять. Да и после него не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. У него отличный набор футболистов, было много времени, чтобы выстроить игру. Ты же выбираешь состав, ты ставишь того же Хлусевича, который с «Акроном» удаляется за две минуты! И в предыдущих матчах были удаления. Значит, ты не можешь влиять на команду в раздевалке, если твои игроки делают такие глупые, детские ошибки.

— В одном из интервью вы сказали, что классная кандидатура на замену Станковичу — Лучано Спаллетти, который, без сомнения, сделает «Спартак» чемпионом.

— Это тренер-чемпион, который умеет выигрывать, работать и с молодыми, и с иностранцами. Для нашего чемпионата это была бы «бомба»! Тем более — с учетом остроты противостояния «Зенита» со «Спартаком». Это тренер с большой буквы. А они берут одного за другим четырех ноунеймов, поднимают им зарплаты, переписывают контракты, платят неустойки и тратят намного больше, чем если бы подписали одного Спаллетти.

Владимир Быстров о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;5 туре РПЛ, Семаке и&nbsp;Станковиче.«Не будь «Зенит» родным клубом, я бы его матчи сейчас не смотрел. А Станковича надо менять на Спаллетти». Острое интервью Быстрова

— По-вашему, реалистично, чтобы человек, который три года назад выиграл с «Наполи» скудетто, а еще недавно возглавлял сборную Италии, вернулся в наш футбол, лишенный еврокубков?

— Почему нет? Дайте ему денег — и он будет работать. А работать Лучано умеет. Что он доказывал и в России, и в Италии.

— После «Зенита» он в «Спартак», думаете, пойдет?

— Естественно. Он любит побеждать, у него сильный характер.

— Видите еще какие-то кандидатуры, помимо Спаллетти, которые могли бы сделать «Спартак» чемпионом?

— Нет. Для меня это единственный кандидат.

— Но последние девять из десяти чемпионатов России при обилии иностранных специалистов в топ-клубах выиграли российские тренеры — кроме Массимо Карреры. Семак — шесть, Леонид Слуцкий, Юрий Семин и Мурад Мусаев — по одному.

— А до этого иностранцы выигрывали. Просто клубы не приглашают сильных зарубежных тренеров. Когда были деньги и еврокубки, у нас работали прекрасные иностранцы — Хиддинк, Адвокат, Спаллетти. Просто сейчас таких в России нет, вот и все. Их не позовут.

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Владимир Быстров
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лучано Спаллетти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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