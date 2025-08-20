Быстров: «Не вижу смысла, чтобы Станкович продолжал работу. А чемпионом «Спартак» сделал бы Спаллетти»
Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» назвал фамилию тренера, который сделает «Спартак» чемпионом.
— По-вашему, этот самый тренер, Станкович, должен продолжать работать или за весну и начало нового сезона наиграл на увольнение?
— До матча с «Зенитом» был уверен, что его нужно менять. Да и после него не вижу смысла, чтобы он продолжал работу. У него отличный набор футболистов, было много времени, чтобы выстроить игру. Ты же выбираешь состав, ты ставишь того же Хлусевича, который с «Акроном» удаляется за две минуты! И в предыдущих матчах были удаления. Значит, ты не можешь влиять на команду в раздевалке, если твои игроки делают такие глупые, детские ошибки.
— В одном из интервью вы сказали, что классная кандидатура на замену Станковичу — Лучано Спаллетти, который, без сомнения, сделает «Спартак» чемпионом.
— Это тренер-чемпион, который умеет выигрывать, работать и с молодыми, и с иностранцами. Для нашего чемпионата это была бы «бомба»! Тем более — с учетом остроты противостояния «Зенита» со «Спартаком». Это тренер с большой буквы. А они берут одного за другим четырех ноунеймов, поднимают им зарплаты, переписывают контракты, платят неустойки и тратят намного больше, чем если бы подписали одного Спаллетти.
— По-вашему, реалистично, чтобы человек, который три года назад выиграл с «Наполи» скудетто, а еще недавно возглавлял сборную Италии, вернулся в наш футбол, лишенный еврокубков?
— Почему нет? Дайте ему денег — и он будет работать. А работать Лучано умеет. Что он доказывал и в России, и в Италии.
— После «Зенита» он в «Спартак», думаете, пойдет?
— Естественно. Он любит побеждать, у него сильный характер.
— Видите еще какие-то кандидатуры, помимо Спаллетти, которые могли бы сделать «Спартак» чемпионом?
— Нет. Для меня это единственный кандидат.
— Но последние девять из десяти чемпионатов России при обилии иностранных специалистов в топ-клубах выиграли российские тренеры — кроме Массимо Карреры. Семак — шесть, Леонид Слуцкий, Юрий Семин и Мурад Мусаев — по одному.
— А до этого иностранцы выигрывали. Просто клубы не приглашают сильных зарубежных тренеров. Когда были деньги и еврокубки, у нас работали прекрасные иностранцы — Хиддинк, Адвокат, Спаллетти. Просто сейчас таких в России нет, вот и все. Их не позовут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0