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Маслов подпишет контракт с махачкалинским «Динамо» в четверг

Микеле Антонов
Корреспондент
Павел Маслов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», экс-защитник «Спартака» Павел Маслов должен подписать контракт с «Динамо» (Махачкала) в четверг, 21 августа.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в среду футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт до конца сезона.

7 июля 25-летний Маслов ушел из «Спартака» по истечении контракта. Он дебютировал за основную команду красно-белых в 2018 году. Всего на его счету 78 игр за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Сезон-2024/25 Маслов провел в «Сочи» на правах аренды. Он сыграл в 18 матчах и забил 3 гола.

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Павел Маслов
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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