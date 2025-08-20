Маслов подпишет контракт с махачкалинским «Динамо» в четверг

Как стало известно «СЭ», экс-защитник «Спартака» Павел Маслов должен подписать контракт с «Динамо» (Махачкала) в четверг, 21 августа.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в среду футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт до конца сезона.

7 июля 25-летний Маслов ушел из «Спартака» по истечении контракта. Он дебютировал за основную команду красно-белых в 2018 году. Всего на его счету 78 игр за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Сезон-2024/25 Маслов провел в «Сочи» на правах аренды. Он сыграл в 18 матчах и забил 3 гола.