Зарема о письмах бывших игроков «Спартака» новичкам: «Павлюченко не написал Ливаю Гарсии — и не пошло у него»

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» высказалась о новой тенденции в команде — бывшие игроки клуба пишут письма новичкам.

«Пошла новая тенденция — игроки стали писать письма, вернее за них PR-служба. Титов написал Жедсону, вот теперь Комбаров Самошникову. Вот Павлюченко не написал Ливаю Гарсии — и не пошло у него в «Спартаке». Я могу Жданову такое написать письмо, если это поможет. (Смеется) А вообще пусть сразу все уже бывшие и действующие игроки напишут письма и отправят в бутылках в Москва-реку с адресатом Тушино», — сказала Салихова.