Быстров рассказал, повлияют ли травмы Тюкавина и Сперцяна на чемпионские амбиции «Динамо» и «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал, повлияют ли травмы нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Эдуарда Сперцяна на «Динамо» и «Краснодар» в борьбе за чемпионство.

«Динамо» в чемпионской гонке и не присутствовало. «Краснодар» также будет продолжать бороться за золотые медали. У них есть Козлов на позицию Сперцяна. Есть Кривцов, Черников. Они все могут заменить его. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» будут продолжать бороться за чемпионство, — приводит слова Быстрова Legalbet.

После 19 туров РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на четыре балла.

22-летний Тюкавин получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. 3 марта в «Динамо» сообщили, что у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Медицинское обследование Сперцяна показало, что капитан «быков» выбыл минимум на четыре недели из-за полученного повреждения.