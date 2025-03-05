Гладилин: «У «Динамо» нет никакой беды в обороне»

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин заявил, что у бело-голубых нет проблем в обороне.

«По первой игре не надо делать выводы по обороне «Динамо». Команда только прошла сборы, есть небольшие изменения. Не скажу, что у них провал в обороне. Не хватает сыгранности, но у всех команд такое есть. Надо восстановить игровые связи. Тот же «Ростов» просто сыграл против них на подъеме, когда мощной игры ждали от «Динамо». Но у всех лидеров в первом туре были ошибки, играли не в свою силу.

У «Динамо» нет никакой беды в обороне. Есть какие-то недоработки, несыгранность, нет взаимопонимания, но на кого-то отдельного сваливать все не надо. У «Динамо» собраны квалифицированные футболисты, но у Лички не все получатся. Это дело времени. В команде должен быть баланс, обороняться и атаковать должна вся команда. Сейчас все играют в гармоничный футбол, нет таких сильных разделений по позициям», — приводит слова Гладилина Legalbet.

После 19 туров РПЛ «Динамо» (36 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице.