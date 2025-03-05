Гладилин: «У «Динамо» нет никакой беды в обороне»
Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин заявил, что у бело-голубых нет проблем в обороне.
«По первой игре не надо делать выводы по обороне «Динамо». Команда только прошла сборы, есть небольшие изменения. Не скажу, что у них провал в обороне. Не хватает сыгранности, но у всех команд такое есть. Надо восстановить игровые связи. Тот же «Ростов» просто сыграл против них на подъеме, когда мощной игры ждали от «Динамо». Но у всех лидеров в первом туре были ошибки, играли не в свою силу.
У «Динамо» нет никакой беды в обороне. Есть какие-то недоработки, несыгранность, нет взаимопонимания, но на кого-то отдельного сваливать все не надо. У «Динамо» собраны квалифицированные футболисты, но у Лички не все получатся. Это дело времени. В команде должен быть баланс, обороняться и атаковать должна вся команда. Сейчас все играют в гармоничный футбол, нет таких сильных разделений по позициям», — приводит слова Гладилина Legalbet.
После 19 туров РПЛ «Динамо» (36 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1