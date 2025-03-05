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Гладилин: «У «Динамо» нет никакой беды в обороне»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин заявил, что у бело-голубых нет проблем в обороне.

«По первой игре не надо делать выводы по обороне «Динамо». Команда только прошла сборы, есть небольшие изменения. Не скажу, что у них провал в обороне. Не хватает сыгранности, но у всех команд такое есть. Надо восстановить игровые связи. Тот же «Ростов» просто сыграл против них на подъеме, когда мощной игры ждали от «Динамо». Но у всех лидеров в первом туре были ошибки, играли не в свою силу.

У «Динамо» нет никакой беды в обороне. Есть какие-то недоработки, несыгранность, нет взаимопонимания, но на кого-то отдельного сваливать все не надо. У «Динамо» собраны квалифицированные футболисты, но у Лички не все получатся. Это дело времени. В команде должен быть баланс, обороняться и атаковать должна вся команда. Сейчас все играют в гармоничный футбол, нет таких сильных разделений по позициям», — приводит слова Гладилина Legalbet.

После 19 туров РПЛ «Динамо» (36 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
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Дмитрий Булыкин
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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