Колыванов раскритиковал оборону «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о проблемах бело-голубых при игре в обороне.

«Однозначно, проблемы в обороне «Динамо» есть, команда пропускает в каждом матче. Неправильно говорить, что нет проблем. В обороне же люди остались те же. Не знаю, можно ли с ними уже что-то сделать, ведь я не главный тренер «Динамо». Команда пропускает курьезные голы, иногда не дорабатывает в обороне. Значит, Личку устраивают те игроки, которые у него были.

Возобновление чемпионата для «Динамо» не самое лучшее, однозначно. Но и «Ростов» в той игре сыграл очень здорово в прессинге, выглядел мобильнее. Они были ближе к победе. «Динамо» вообще такой состав на сборах не наигрывали, были изменения. Середина поля матч провалила полностью, мяч не держался. Нереально сложно было контролировать игру», — приводит слова Колыванова Legalbet.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает четвертое место, набрав 36 очков.