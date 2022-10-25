Быстров ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос «СЭ», смогут ли красно-белые бороться с питерцами за чемпионство в этом сезоне.

«Будем смотреть на таблицу в конце сезона. «Спартак» тоже обыгрывает «Химки» 5:0. «Химки» и «Сочи» сейчас вообще ничем не отличаются», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» — 29.