Петржела назвал себя одним из самых успешных тренеров в истории «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории петербургского клуба.

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок премьер-лиги — это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» — началась новая эра команды», — цитирует специалист «РБ Спорт».

Вместе с Петржелой «Зенит» в 2003 году выиграл серебряные медали чемпионата России, а также завоевали Кубок премьер-лиги.