Быстров — об одиннадцатиметровом «Спартака»: «Конечно, рука Кирша — пенальти»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу красно-белых в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— А рука Кирша — пенальти?

— Конечно, пенальти.

— Уверены?

— Понимаете, если бы за игроком Махачкалы не стоял футболист «Спартака», тогда можно было бы поспорить. Как-то оправдать: рука не в том положении и все такое... Но в данной ситуации спартаковец мог замкнуть передачу. Пенальти, — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.