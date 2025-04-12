Быстров: «У меня корюшка остынет, пока «Спартак» будет становиться чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о шансах красно-белых на чемпионство после поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— Думаете, теперь «Спартаку» можно забыть о золоте?

— Да все, у меня уже корюшка остыла (улыбается). Вот, честно: у меня реально корюшка остынет, пока «Спартак» будет становиться чемпионом, — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице.