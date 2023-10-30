Бышовец заявил, что очная встреча «Зенита» и «Краснодара» будет определяющей в борьбе за чемпионство

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о борьбе сине-бело-голубых и «Краснодара» за первое место в РПЛ.

«Очная встреча будет определяющей. Думаю, у «Краснодара» есть шансы. Сыграют роль концепция развития клуба, формирование основного состава и амбиции Ивича. В целом ему удалось сбалансировать состав, совместить индивидуальные качества игроков в атаке и в средней линии. Сперцян и Кривцов — это игроки, которые дополняют и креативно влияют на атаку и на результат», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Зенит» с 26 очками идет вторым.