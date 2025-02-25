Точилин: «Мне кажется, Глебов идеально впишется в «Динамо»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о трансферах «Динамо».

«Динамо» провело нормальную селекционную работу зимой. Оценивать будем не по количеству, а по качеству. Можно весь состав поменять и ничего не выиграть от этого. Бывает так, что и одного игрока достаточно, когда команда преображается. Время покажет, подойдут новички под философию Лички или нет. Мне кажется, Глебов впишется идеально. Он подходит для бело-голубых.

Хотелось бы, конечно, чтобы появился центральный защитник. Да, они есть в наличии, но нужен такой, который с листа начнёт играть. Вот тут у «Динамо» может порваться во время чемпионата. Больше всего проблем и претензий к обороне. Защитники у «Динамо» квалифицированные, но вопрос построения командных взаимодействий», — приводит слова Точилина Legalbet.

21 февраля «Динамо» объявило о переходе Глебова из «Ростова». 25-летний россиянин выступал за «Ростов» с 2019 года. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых пасов.