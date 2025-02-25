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Точилин: «Мне кажется, Глебов идеально впишется в «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о трансферах «Динамо».

«Динамо» провело нормальную селекционную работу зимой. Оценивать будем не по количеству, а по качеству. Можно весь состав поменять и ничего не выиграть от этого. Бывает так, что и одного игрока достаточно, когда команда преображается. Время покажет, подойдут новички под философию Лички или нет. Мне кажется, Глебов впишется идеально. Он подходит для бело-голубых.

Хотелось бы, конечно, чтобы появился центральный защитник. Да, они есть в наличии, но нужен такой, который с листа начнёт играть. Вот тут у «Динамо» может порваться во время чемпионата. Больше всего проблем и претензий к обороне. Защитники у «Динамо» квалифицированные, но вопрос построения командных взаимодействий», — приводит слова Точилина Legalbet.

21 февраля «Динамо» объявило о переходе Глебова из «Ростова». 25-летний россиянин выступал за «Ростов» с 2019 года. Он провел за клуб 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых пасов.

Источник: Legalbet
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Александр Точилин
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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