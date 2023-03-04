Бышовец: «У Писарского есть все данные, чтобы реализовать себя в роли центрфорварда»
Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил потенциал форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
— У него есть все данные, чтобы реализовать себя в роли центрфорварда, — цитирует «РБ Спорт» Бышовца. — Хорошо чувствует момент, понимает, где надо находиться. Умеет взаимодействовать с партнерами — сейчас это особенно важно. Каким бы талантливым ты ни был индивидуально, надо знать свою роль в командной игре. Физические качества Писарского я оценил бы как очень хорошие. Он активен на поле. И это связано не только с необходимостью завершить моменты, выйти на передачу, но и с тем, что он сам ищет мяч и умеет найти продолжение.
— Характер у него необычный — любит быть на виду.
— Но это его и выделяет. Я не видел, чтобы он где-то спасовал, чувствовал себя неуверенно. Наоборот, есть нацеленность на ворота, на гол. Хорошая амбициозность. Он хочет обратить на себя внимание — это нормально. При этом в его действиях нет симуляций: крепко стоит на ногах и старается каждый эпизод довести до конца, несмотря на сопротивление защитников. Внимание к нему сейчас большое, все знают, кто такой Писарский или Сычевой, как его раньше называли. Мне кажется, у форварда «Крыльев» хороший потенциал. Тем более что в этой команде игрокам как раз помогают раскрывать лучшие качества.
Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В первой части текущего сезона он сыграл 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2