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Сегодня, 01:41

Гладилин: «Спартаку» надо думать, как сохранить второе место и выиграть Кубок России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-икрок «Спартака» Валерий Гладилин перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Уралом» отметил, что красно-белым не стоит ставить сверхзадач.

— Игра с «Уралом» будет непростая, — цитирует «РБ Спорт» Гладилина. — Сейчас обе команды в хорошем функциональном состоянии. Поле на арене красно-белых тоже в оптимальном состоянии. Но наигранных комбинаций еще мало. Будет много борьбы, единоборств.

— Думаете, на «Спартак» будет оказываться давление, потому что команде нужны только победы, чтобы догнать «Зенит»?

— Красно-белым надо в каждом матче стараться победить. Сверхзадачи не надо ставить. «Зенит» очень мало очков потеряет, у команды огромный потенциал. «Спартаку» надо думать, как сохранить второе место и выиграть Кубок России. Это будет очень хороший результат в сезоне.

После 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает 2-е место, а «Урал» с 21 очком располагается на 10-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nado-dumat-kak-sohranit-vtoroe-mesto-i-vy-igrat-kubok-rossii-a-ne-o-chempionstve/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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Олег Дмитриев

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Торпедо М

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