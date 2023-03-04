РФС утвердил регламент стыковых матчей

В пятницу, 3 марта, в РПЛ состоялось бюро исполкома, на котором был принят регламент стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ.

Как сообщает «РБ Спорт», правило выездного гола в стыках было отменено. За право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 сыграют 13 и 14 команда РПЛ и 3 и 4 команда первой лиги: на данный момент это «Факел» и «Локомотив», «Рубин» и «Енисей» соответственно.

Даты проведения будут стыков будут утверждены позднее. Они состоятся в июне, после окончания сезона-2022/23 в обеих лигах.