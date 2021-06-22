Олич назвал главную причину ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, почему был вынужден покинуть московский клуб.

«Здесь нет никакого секрета. У нас сложилось разное видение на то, как должна развиваться команда. Мы не смогли прийти к согласию. Так что решили, что лучше будет прекратить сотрудничество. Конечно, этого не должно было случиться за день до начала тренировочных сборов, но так вышло», — цитирует Олича Sportske Novosti.

15 июня ЦСКА объявил об уходе хорватского тренера, исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич — бывший игрок ЦСКА — стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под руководством Олича красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.