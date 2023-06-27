Бушманов считает, что «Спартаку» в первую очередь нужен новый центральный защитник
Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов назвал главную цель красно-белых в летнее трансферное окно.
«Спартаку» в первую очередь нужен новый центральный защитник. Если команда не сможет решить эту проблему, то будет очень тяжело бороться за что-то большее в новом сезоне. Также нужны новый полузащитник и левый защитник. Посмотрим, сможет ли новый менеджмент решить все эти проблемы», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» завоевал бронзовые медали, набрав 54 очка. Команда Гильермо Абаскаля пропустила 38 мячей в 30 матчах чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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