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Судейство

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Пономарев: «Пусть лучше пост главы департамента судейства РФС занимает иностранец»

Пономарев высказался о назначении Мажича главой департамента судейства РФС
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Владимир Пономарев высказался о назначении сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«Правильно сделали, что его назначили. У нас бардак в судействе. Непонятно что творится. Я уже не понимаю, как судят, что судят. С одиннадцатиметровыми вообще беда. Попал мяч в руку, не попал. Если сыграл рукой — это пенальти. А если попал — не пенальти. Я не понимаю, что творится у нас с судейством. Может, Мажич действительно наладит ситуацию. Поэтому я рад, что в РФС взялись, наконец, за это дело. Как отношусь к тому, что судейский корпус возглавил иностранный специалист? Да ради бога. Даже лучше, что этот пост занял иностранец. Может, он наведет порядок в судейском вопросе. У нас все время на поле идет борьба. Почему в Европе свободно играют? Там дают принимать мяч в середине поля. Вот на подступах к штрафной игра плотная, а в середине какая борьба? Что вы друг другу травмы наносите в центре поля?» — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005178848_ponomarev_pust_luchshe_post_glavyi_departamenta_sudeystva_rfs_zanimaet_inostranec
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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