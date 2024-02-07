Бушманов считает, что Джикия пригодится многим клубам РПЛ

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил, в каких командах РПЛ защитник красно-белых Георгий Джикия мог бы пригодиться.

«Я думаю, что он может играть и в командах из первой восьмёрки чемпионата. Может быть, не в каждом клубе, но тем не менее, это игрок, который пригодится многим клубам в чемпионате России, в случае ухода из «Спартака», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.