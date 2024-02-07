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7 февраля, 23:44

Бушманов считает, что Джикия пригодится многим клубам РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил, в каких командах РПЛ защитник красно-белых Георгий Джикия мог бы пригодиться.

«Я думаю, что он может играть и в командах из первой восьмёрки чемпионата. Может быть, не в каждом клубе, но тем не менее, это игрок, который пригодится многим клубам в чемпионате России, в случае ухода из «Спартака», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11512430-bushmanov-dzhikiya-prigoditsya-mnogim-klubam-rpl.html
Георгий Джикия
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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