Камоцци считает, что «Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
«Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне. Это может быть для кого-то сюрпризом, но они реальные претенденты на трофей", — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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