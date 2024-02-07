Камоцци считает, что «Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне. Это может быть для кого-то сюрпризом, но они реальные претенденты на трофей", — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков.