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7 февраля, 23:51

Лепехин считает, что «Зениту» никак не надо компенсировать уход Кругового

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал, пойдет ли на пользу защитнику Даниле Кругового, если питерский клуб отпустит его в ЦСКА зимой.

«Стоит ли Круговому уже сейчас уходить из «Зенита»? Конечно, если есть возможность, нужно уходить сейчас. Очевидный ответ. Не знаю, уместно ли говорить, что футболист виноват или не виноват в чем-то. Он хотел уйти из «Зенита». И он ушел. А когда это случилось, то это уже мелкие нюансы. Круговой не был игроком старта. Никак не надо компенсировать его уход. Если «Зениту» хочется, то безусловно надо приобрести игрока на позицию левого защитника. Но здесь не будет связи с уходом Кругового. Нельзя сказать, что Круговой незаменимый игрок. Он не часто выходил в старте, вместо него играли другие. Вот если они уйдут, то тогда надо будет искать им замену», — приводит слова Лепехина «Спорт День за Днем».

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lepekhin-zenitu-nikak-ne-nado-kompensirovat-ukhod-krugovogo
Данил Круговой
Константин Лепехин
Футбол
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ФК Зенит
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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