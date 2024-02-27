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27 февраля, 19:32

Бушманов не согласен, что поражение «Спартака» от «Зенита» в матче РПЛ неизбежно

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, согласен ли он с мнением, что поражение красно-белых от «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ неизбежно.

«Не согласен, конечно. Почему неизбежно? Думаю, что этот матч будет интересным после большого перерыва. Это сразу такой матч, который вызывает интерес болельщиков, большой ажиотаж, учитывая турнирное положение команд. У того же «Зенита» оно не совсем обычное — не на первом месте, а на втором. Соответственно, им нельзя терять очки. «Спартак» тоже наверняка захочет ярко выступить и сыграть достойно с одним из главных своих соперников. Будет интересно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бушманова.

Матч между командами пройдет 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. «Спартак» с 30 очками идет пятым.

Источник: Спорт День за Днем
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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