Бушманов не согласен, что поражение «Спартака» от «Зенита» в матче РПЛ неизбежно

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, согласен ли он с мнением, что поражение красно-белых от «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ неизбежно.

«Не согласен, конечно. Почему неизбежно? Думаю, что этот матч будет интересным после большого перерыва. Это сразу такой матч, который вызывает интерес болельщиков, большой ажиотаж, учитывая турнирное положение команд. У того же «Зенита» оно не совсем обычное — не на первом месте, а на втором. Соответственно, им нельзя терять очки. «Спартак» тоже наверняка захочет ярко выступить и сыграть достойно с одним из главных своих соперников. Будет интересно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бушманова.

Матч между командами пройдет 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. «Спартак» с 30 очками идет пятым.