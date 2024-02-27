Булыкин считает, что в матче «Динамо» — «Локомотив» будет ничья

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«И «Локомотив», и «Динамо» — команды, у которых задача быть в тройке. Сразу же проверка для них после зимней паузы. Результат зависит от того, кто лучше подготовился и кто быстрее адаптируется. После долгого перерыва надо сразу вступать в дело, раскачиваться времени нет. Уверен, будет битва за результат, увидим хорошую игру. Футболисты «Динамо» и «Локомотива» свежие, с желанием. Есть варианты показать хороший футбол. Думаю, игроки начнут аккуратно, важен результат, много голов не будет. Мне кажется, ничья — 1:1», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

«Локомотив», набрав 31 очко в 18 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — третье (32).