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27 февраля, 19:43

Булыкин считает, что в матче «Динамо» — «Локомотив» будет ничья

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«И «Локомотив», и «Динамо» — команды, у которых задача быть в тройке. Сразу же проверка для них после зимней паузы. Результат зависит от того, кто лучше подготовился и кто быстрее адаптируется. После долгого перерыва надо сразу вступать в дело, раскачиваться времени нет. Уверен, будет битва за результат, увидим хорошую игру. Футболисты «Динамо» и «Локомотива» свежие, с желанием. Есть варианты показать хороший футбол. Думаю, игроки начнут аккуратно, важен результат, много голов не будет. Мне кажется, ничья — 1:1», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

«Локомотив», набрав 31 очко в 18 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — третье (32).

Источник: Betonmobile
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

 14
Джон Кордоба

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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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