Агент Кайо рассказал, что футболист готов к возобновлению сезона

Футбольный агент Нето Хеновес ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо.

«Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону. Он без ограничений тренировался с командой на сборах. Он в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо получил травму в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне он сыграл в 7 встречах во всех турнирах и отметился 1 голом.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. В первом матче после зимней паузы команда сыграет против «Рубина».