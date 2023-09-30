Скопинцев: «После рождения дочери перестал играть в FIFA»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос, сильно ли изменилась его жизнь после рождения дочери.

«Да, я в какой-то момент перестал играть в FIFA. Серьезно. Я играл в нее на соревновательном уровне. Но тут встал вопрос: либо играть, либо растить ребенка. Я выбрал второй вариант. (Смеется.) На самом деле я стал ответственнее. Это моя дочь, я ее очень сильно люблю, делаю и буду делать для нее все самое лучшее, чтобы она чувствовала себя принцессой», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 голом.