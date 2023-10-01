Деменко: «Матч со «Спартаком» — это был звездный час «Крыльев Советов»

Ветеран «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о победе «Крыльев Советов» над красно-белыми в матче 10-го тура РПЛ (4:0).

«Это был их звездный час. Выше всяких похвал. Я и до матча говорил, что красно-белым будет сложно в этой встрече. Тем более пришло столько болельщиков, их кумиры шли на втором месте, город бушует. Но я думал, что «Спартак», который знает о поражении питерцев, сумеет переломить игру. Шанс обойти такого конкурента появился. Тем более, моменты забить у команды есть всегда, я думал, что Абаскаль в перерыве настроит ребят. По качеству футболистов москвичи стоят на втором месте после «Зенита». Не ожидал, конечно, такого поражения. Мы увидели какую-то беззубость», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.