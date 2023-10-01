Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:52

Деменко: «Матч со «Спартаком» — это был звездный час «Крыльев Советов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ветеран «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о победе «Крыльев Советов» над красно-белыми в матче 10-го тура РПЛ (4:0).

«Это был их звездный час. Выше всяких похвал. Я и до матча говорил, что красно-белым будет сложно в этой встрече. Тем более пришло столько болельщиков, их кумиры шли на втором месте, город бушует. Но я думал, что «Спартак», который знает о поражении питерцев, сумеет переломить игру. Шанс обойти такого конкурента появился. Тем более, моменты забить у команды есть всегда, я думал, что Абаскаль в перерыве настроит ребят. По качеству футболистов москвичи стоят на втором месте после «Зенита». Не ожидал, конечно, такого поражения. Мы увидели какую-то беззубость», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005365006_demenko_igra_so_spartakom_-_eto_byil_zvezdnyiy_chas_kryilev_sovetov
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
4
Читайте также
Лепехин: «Для «Спартака» не будет трагедией, если Джикия и Зобнин уйдут в другую команду»
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо»
Скончался народный артист России Виталий Коняев
В Армении сообщили о завершении процесса переезда жителей Карабаха
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Ромащенко оценил игру «Ахмата» в матче с «Динамо»
Жуков усомнился в кадровых решениях Абаскаля: «Масса вопросов»
Осинькин — о разгромной победе над «Спартаком»: «Получилось все, что мы запланировали»
Жуков о поражении от «Крыльев Советов»: «Спартак» произвел жалкое впечатление»
Личка — о ничьей с «Ахматом»: «Никто не даст нам очки за красивую игру»
Булыкин считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля из-за отсутствия результатов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля из-за отсутствия результатов

Личка — о ничьей с «Ахматом»: «Никто не даст нам очки за красивую игру»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости