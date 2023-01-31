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Президент «Урала» — об интересе «Алании» к Гаджимурадову: «Парень хочет играть в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» будущее полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«Не занимаюсь возможным переходом Рамазаном. Этим занимается вице-президент. Пока я никаких документов не подписывал. Будет ли это аренда? Не знаю. Посмотрим, как дальше будет продвигаться. Интерес «Алании» к Гаджимурадову? Да, слышал. Но думаю, что парень хочет играть в РПЛ, хочет всем все доказать. Дай бог ему удачи, потому что он хороший футболиста и у него все должно получиться», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что Гаджимурадов может продолжить карьеру в «Алании».

На данный момент футболист находится в расположении «Нижнего Новгорода» на сборе в Турции.

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
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ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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16%

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Монпелье
ПСЖ

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ТБ 3.5

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Ф2(-1.5)

18%

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ФК Алания (Владикавказ)
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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