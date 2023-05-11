Булыкин поделился мнением о безголевой серии Писарского

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о безголевой серии форварда Владимира Писарского в РПЛ после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Я вижу, что тут есть две причины. Во-первых, он ушел из команды, в которой все было хорошо. Ушел в туда, где нужно себя заново мотивировать и забивать голы. Еще у него не получалось в первых играх за «Крылья», что наложило психологический отпечаток. У нападающих бывают безголевые серии, такое случается. Главное, чтобы в этот период не посадили на скамейку, а наоборот, чтобы тренер доверял, а товарищи по команде помогали. Если будет так, то он начнет забивать. У Писарского приблизительно такая же судьба, что и у Гамида Агаларова. Они оба после яркого выступления ушли в тень и потерялись. Мне, как нападающему, это очень неприятно. Хочется, чтобы люди доказывали и становились лучше. Но оказаться на вершине бывает не так сложно, как на ней удержаться», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что только время покажет, стал ли переход Писарского в «Крылья Советов» ошибкой.

«Если в следующем сезоне он освоится в команде, станет забивать и будет лучшим бомбардиром, то понятно, что это окажется правильным шагом. Мы не знаем финансовую сторону вопроса. Может, у него в «Крыльях» контракт в десять раз больше, чем в «Оренбурге». Что-то определенное можно будет сказать только спустя какое-то время. Но на данный момент этот трансфер пошел ему в минус. Посмотрим, как Писарский будет выступать в следующем сезоне», — добавил Булыкин.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о безголевой серии форварда Владимира Писарского в РПЛ после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Я вижу, что тут есть две причины. Во-первых, он ушел из команды, в которой все было хорошо. Ушел в туда, где нужно себя заново мотивировать и забивать голы. Еще у него не получалось в первых играх за «Крылья», что наложило психологический отпечаток. У нападающих бывают безголевые серии, такое случается. Главное, чтобы в этот период не посадили на скамейку, а наоборот, чтобы тренер доверял, а товарищи по команде помогали. Если будет так, то он начнет забивать. У Писарского приблизительно такая же судьба, что и у Гамида Агаларова. Они оба после яркого выступления ушли в тень и потерялись. Мне, как нападающему, это очень неприятно. Хочется, чтобы люди доказывали и становились лучше. Но оказаться на вершине бывает не так сложно, как на ней удержаться», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что только время покажет, стал ли переход Писарского в «Крылья Советов» ошибкой.

«Если в следующем сезоне он освоится в команде, станет забивать и будет лучшим бомбардиром, то понятно, что это окажется правильным шагом. Мы не знаем финансовую сторону вопроса. Может, у него в «Крыльях» контракт в десять раз больше, чем в «Оренбурге». Что-то определенное можно будет сказать только спустя какое-то время. Но на данный момент этот трансфер пошел ему в минус. Посмотрим, как Писарский будет выступать в следующем сезоне», — добавил Булыкин.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.