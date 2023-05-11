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Булыкин поделился мнением о безголевой серии Писарского

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о безголевой серии форварда Владимира Писарского в РПЛ после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Я вижу, что тут есть две причины. Во-первых, он ушел из команды, в которой все было хорошо. Ушел в туда, где нужно себя заново мотивировать и забивать голы. Еще у него не получалось в первых играх за «Крылья», что наложило психологический отпечаток. У нападающих бывают безголевые серии, такое случается. Главное, чтобы в этот период не посадили на скамейку, а наоборот, чтобы тренер доверял, а товарищи по команде помогали. Если будет так, то он начнет забивать. У Писарского приблизительно такая же судьба, что и у Гамида Агаларова. Они оба после яркого выступления ушли в тень и потерялись. Мне, как нападающему, это очень неприятно. Хочется, чтобы люди доказывали и становились лучше. Но оказаться на вершине бывает не так сложно, как на ней удержаться», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что только время покажет, стал ли переход Писарского в «Крылья Советов» ошибкой.

«Если в следующем сезоне он освоится в команде, станет забивать и будет лучшим бомбардиром, то понятно, что это окажется правильным шагом. Мы не знаем финансовую сторону вопроса. Может, у него в «Крыльях» контракт в десять раз больше, чем в «Оренбурге». Что-то определенное можно будет сказать только спустя какое-то время. Но на данный момент этот трансфер пошел ему в минус. Посмотрим, как Писарский будет выступать в следующем сезоне», — добавил Булыкин.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о безголевой серии форварда Владимира Писарского в РПЛ после перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Я вижу, что тут есть две причины. Во-первых, он ушел из команды, в которой все было хорошо. Ушел в туда, где нужно себя заново мотивировать и забивать голы. Еще у него не получалось в первых играх за «Крылья», что наложило психологический отпечаток. У нападающих бывают безголевые серии, такое случается. Главное, чтобы в этот период не посадили на скамейку, а наоборот, чтобы тренер доверял, а товарищи по команде помогали. Если будет так, то он начнет забивать. У Писарского приблизительно такая же судьба, что и у Гамида Агаларова. Они оба после яркого выступления ушли в тень и потерялись. Мне, как нападающему, это очень неприятно. Хочется, чтобы люди доказывали и становились лучше. Но оказаться на вершине бывает не так сложно, как на ней удержаться», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Он также заявил, что только время покажет, стал ли переход Писарского в «Крылья Советов» ошибкой.

«Если в следующем сезоне он освоится в команде, станет забивать и будет лучшим бомбардиром, то понятно, что это окажется правильным шагом. Мы не знаем финансовую сторону вопроса. Может, у него в «Крыльях» контракт в десять раз больше, чем в «Оренбурге». Что-то определенное можно будет сказать только спустя какое-то время. Но на данный момент этот трансфер пошел ему в минус. Посмотрим, как Писарский будет выступать в следующем сезоне», — добавил Булыкин.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В составе самарской команды 27-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-u-pisarskogo-priblizitelno-takaya-zhe-sudba-chto-i-u-agalarova
Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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