Личка заявил, что Оганесян входит в его планы на следующий сезон

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о желании оставить нападающего Степана Оганесяна в команде.

«Входит ли Оганесян в мои планы? Да, конечно. Сейчас Степе чуть-чуть сложнее, потому что у нас уже нет кубковых игр, как раньше. В связи с этим у него поменьше игровой практики, но надеюсь, что все будет хорошо и Степа останется у нас, продолжит работу с командой. Для меня Оганесян — талантливый, хороший атакующий футболист. И что тут говорить — на позапрошлой неделе он помог команде заработать три очка, а в матче с ЦСКА забил такой гол, будто сыграл уже 200 матчей в РПЛ. Суперкрасивый гол по мастерству», — приводит слова Лички «РБ спорт».

Степан Оганесян стал игроком «Спартака» в 2019 году. С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 20 матчей в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.