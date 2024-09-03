Булыкин: «Батраков станет новой звездой в российском футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского клуба Алексея Батракова в «Зенит».
«Я не думаю, что в этом сезоне. В этом сезоне он в «Локомотиве». Конечно, он здорово себя проявляет и станет новой звездой в российском футболе», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.
19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Источник: Metaratings
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|15
|
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|
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|
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|
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|1
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|
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|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|0
|5
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|
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|Факел
|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
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|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
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|15.09
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|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
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Мирлинд Даку
Рубин
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
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|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Динамо
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|1
|1
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|
Бутта Магомедов
Химки
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