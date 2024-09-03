Агент Мартино — о возможном переходе защитника в ЦСКА: «На данный момент это не более, чем интерес»
Хуан Пабло Оллер, агент защитника «Ньюэллз Олд Бойз» Мартино, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА.
«На данный момент это не более, чем интерес. Ничего конкретного нет», — приводит слова Оллера Sport24.
Ранее журналист Уриэль Лугт сообщил, что российский клуб хочет выкупить права на игрока.
В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 11 матчей.
Источник: Sport24
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|
3
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|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
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|7
|4
|2
|1
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|14
|
5
|ЦСКА
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|4
|1
|2
|15-4
|13
|
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|7
|4
|1
|2
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|
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|3
|2
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|
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|3
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|3
|11-12
|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
|3-6
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|
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|2
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|0
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|
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|
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|6
|
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|2
|4
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|5
|
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|7
|0
|5
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|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
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|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
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|
|
Мирлинд Даку
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Игорь Дивеев
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
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Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
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|К
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|
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|0
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Динамо
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