Булыкин: «У «Динамо» самые реальные шансы стать чемпионом»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ.

«У «Динамо» сейчас самые реальные шансы стать чемпионом. Достаточно даже сыграть вничью, и все равно будет титул. Думаю, динамовцы должны совершить это чудо, потому что все в их руках. Осталась одна игра, на которую надо собраться, настроиться и не проиграть. Думаю, что «Динамо» это вполне по силам», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».