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Сегодня, 12:43

Деменко рассказал, чего ждет от матчей заключительного тура РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал, чего ждет от предстоящего матча «Ростова» против «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ.

«Но я думаю, что «Зенит» свою игру выиграет. Будет интересно, сможет ли «Динамо» не проиграть завтра. Будут ли знать игроки «Динамо» и «Краснодара», что происходит в матче «Зенита» и «Ростова»? Конечно, будут. Скрыть это просто невозможно в нынешнее время.

Думаю, что в первом тайме никто внимание на ход игры в Санкт-Петербурге обращать не будет, а вот во второй половине игры — это уже другое дело. Будет ли интересно для общественности, если сменится чемпион? Давайте дождемся завершения чемпионата, а уже потом ответим на этот вопрос, ведь пока чемпион еще не сменился" , — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Зениту» для чемпионства необходимо побеждать «Ростов» и рассчитывать, что «Краснодар» выиграет у «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-rostov-mozhet-bit-sya-v-sankt-peterburge-radi-premial-ny-h-e-to-normal-no/
Максим Деменко
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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