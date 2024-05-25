Деменко рассказал, чего ждет от матчей заключительного тура РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал, чего ждет от предстоящего матча «Ростова» против «Зенита» в матче 30-го тура РПЛ.

«Но я думаю, что «Зенит» свою игру выиграет. Будет интересно, сможет ли «Динамо» не проиграть завтра. Будут ли знать игроки «Динамо» и «Краснодара», что происходит в матче «Зенита» и «Ростова»? Конечно, будут. Скрыть это просто невозможно в нынешнее время.

Думаю, что в первом тайме никто внимание на ход игры в Санкт-Петербурге обращать не будет, а вот во второй половине игры — это уже другое дело. Будет ли интересно для общественности, если сменится чемпион? Давайте дождемся завершения чемпионата, а уже потом ответим на этот вопрос, ведь пока чемпион еще не сменился" , — цитирует Деменко «РБ Спорт».