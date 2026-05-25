Булатов — о Боселли: «Стилистически «Краснодару» не подходит»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение об уругвайском нападающем «Краснодара» Хуане Боселли.

— Он игрок-то хороший?

— Неплохой — по меркам РПЛ. Но стилистически, на мой взгляд, не подходит «Краснодару». Возьмем гол в финале Кубка. Как блистательно в одно касание разыграли все Сперцян, Кордоба и Батчи, выкативший мяч под удар Дугласу! Эту комбинацию хочется пересматривать снова и снова.

— При чем здесь Боселли?

— Вот ему такой тонкости и не хватает. Нет взаимопонимания с партнерами. Они все делают в унисон, а он вовремя подыграть им не может, часто передерживает мяч.

— Это уже не исправить?

— К сожалению, нет. Кто-то чувствует такие вещи и сразу вписывается в команду, а у кого-то в футбольном интеллекте есть лимитирующие факторы. Боселли просто не заточен под комбинационную игру «Краснодара».

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