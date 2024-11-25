«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Матч пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 16 туров премьер-лиги краснодарцы набрали 38 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Красно-белые идут на четвертой строчке чемпионата, в их активе — 31 балл.

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