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Фукс пропустит месяц, Чалов готовится к дерби ЦСКА — «Спартак»

20:59
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского «Арсенала» (1:0) рассказал о состоянии травмированных игроков перед дерби со «Спартаком». По его словам, защитник Бруно Фукс выбыл на продолжительный срок, также пока открыт вопрос по еще одному игроку обороны Игорю Дивееву.

«Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, — приводит слова Гончаренко ЦСКА ТВ. — Состояние Дивеева мы еще оценим послезавтра. Что касается Фукса — здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы сборных».

13 сентября красно-синие в 7-м туре Тинькофф РПЛ сыграют против «Спартака». Следующая международная пауза начнется с 5 октября после 10-го тура РПЛ.

Единственный гол в матче с «Арсеналом» на 90-й минуте забил Адольфо Гайч.

«Такие матчи нужны для того, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых футболистов, — заметил тренер об игре с «Арсеналом». — Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответсвенность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперед для некоторых футболистов».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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