Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Уфы» оценил ситуацию с искусственным газоном стадиона уфимцев, сравнив ситуацию с гостевой встречей «Спартака» против «Туна» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы, сообщает официальный сайт желто-синих.

«Настраиваемся по-боевому, как и на любую другую игру. Ожидается непростой выезд, «Уфа» очень серьезный противник, который предпочитает игру от обороны. На стадионе «Нефтяник» искусственный газон, весной я получил там повреждение, поэтому уверен, что предстоит тяжелая игра. ?

На прошлой неделе смотрел гостевой матч «Спартака» с «Туном» на искусственном газоне. Бросалось в глаза большое количество брака даже от игроков хорошего уровня. На искусственном поле не всегда можно комбинировать как на натуральном. Но «Ростов» будем гнуть свою линию и надеяться на лучшее", — приводит слова Попова пресс-служба «Ростова».

Матч «Уфа» — «Ростов» пройдет 18 августа, начало — в 16.30 (мск).

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