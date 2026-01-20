Бразилец Рикардо отправился в «Динамо» для подписания контракта

Как стало известно «СЭ», центральный защитник «Ботафого» Давид Рикардо отправился в расположение «Динамо» для подписания контракта.

Москвичи согласовали условия перехода 23-летнего футболиста с бразильским клубом, до завершения сделки и официального объявления о ней осталось уладить последние детали.

Рикардо выступает за «Ботафого» с января 2025 года. Он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Ботафого» рассчитан до конца 2028 года.