Источник: «Зенит» согласовал трансфер Джона Джона за 20 миллионов евро

Полузащитник «Брагантино» Джон Джон перейдет в «Зенит», сообщает журналист ESPN Фелипе Силва.

По информации источника, сине-бело-голубые согласовали с бразильским клубом трансфер 23-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

Джон Джон играет за «Брагантино» с лета 2024 года. Он провел за команду 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 11 миллионов евро.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.