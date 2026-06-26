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Сегодня, 09:45

Сетка плей-офф ЧМ-2026: как она выглядит прямо сейчас

Фото Getty Images

По регламенту чемпионата мира-2026 в плей-офф выходят первые и вторые места 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места. Команды формируют пары 1/16 финала с зафиксированным путем до финала.

На утро 26 июня по московскому времени сыграли по три тура и определили итоговое положение в шести группах — A, B, C, D, E, F.

Известны семь победителей групп: Мексика (A), Швейцария (B), Бразилия (C), США (D), Германия (E), Нидерланды (F), а также Аргентина (J).

Известны шесть команд со вторых мест групп: ЮАР (A), Канада (B), Марокко (C), Австралия (D), Кот-д'Ивуар (E), Япония (F).

Известны три команды из числа лучших с третьих мест групп: Босния и Герцеговина (B), Эквадор (E), Швеция (F).

Также вышли в плей-офф без точного места в группе: Франция, Норвегия (обе — I), Колумбия (K).

С учетом текущего положения в группах и рейтинга лучших команд с третьих мест групп на данный момент пары первого раунда плей-офф выглядели бы так.

Первая четверть сетки

  • Германия (1E) — Парагвай (3D)
  • Франция (1I) — Швеция (3F)
  • ЮАР (2A) — Канада (2B)
  • Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Вторая четверть сетки

  • Португалия (2K) — Гана (2L)
  • Испания (1H) — Австрия (2J)
  • США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
  • Египет (1G) — Южная Корея (3A)

Третья четверть сетки

  • Бразилия (1C) — Япония (2F)
  • Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
  • Мексика (1A) — Шотландия (3C)
  • Англия (1L) — Эквадор (3E)

Четвертая четверть сетки

  • Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
  • Австралия (2D) — Иран (2G)
  • Швейцария (1B) — Алжир (3J)
  • Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала или гарантировавшие конкретную позицию в сетке команды.

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